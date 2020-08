Qualiano, minacce di morte alle sorelle e genitori per i soldi di droga e alcol: arrestato (Di giovedì 20 agosto 2020) Qualiano. I carabinieri di Qualiano – in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere della Procura della Repubblica di Napoli Nord – hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 41enne del posto. Qualiano, arrestato 41enne L’uomo è ritenuto responsabile di aver usato minacce di morte, violenze e pressioni psicologiche verso i … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

