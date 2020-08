«Purtroppo la Coppa ha avuto vita breve. Lugano? Pelletier ha le idee ben chiare» (Di giovedì 20 agosto 2020) Stefano Togni ha anche parlato del futuro capitano bianconero: «Forse l'idea è quella di responsabilizzare un giovane» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Purtroppo la Coppa ha avuto vita breve. Lugano? Pelletier ha le idee ben chiare» - NelloEsposito10 : @FedeRic24459593 @AleGuerani Eh ma da solo ne marca tre cit. Ha giocato tante partite di livello Chiellini, è migli… - TironeDavi : @GianpaoloP93 @OKRIM_ITALY @SkySport Ehhhh lo so purtroppo x interessi esiste solo la@Champion’s!! Sarri@ha vinto s… - 2puntiapartita : @paolorossi1965 A Berlino idem. Purtroppo non tutti si meritano Gigi. Fortunatamente invece sono tanti i suoi est… - Gardenia11_1 : @tsilva3 Desidero tanto vederti alzare quella coppa, anche se purtroppo non col Milan, ma lo spero tanto per te. Te lo meriti ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Purtroppo Coppa Il Basket team Crema in vista della Coppa Italia Crem@ on line Inter, Zhang: “Vogliamo il primo trofeo”. Lautaro: “Riportiamo la coppa in Italia”

I nerazzurri giocheranno la quinta finale della loro storia in questa competizione, la prima da quando la Coppa Uefa è diventata Europa League ... Champions un anno fa con la maglia del Tottenham, ...

SOELDEN - Sarà a porte chiuse la prima tappa di Coppa del mondo?

La prima tappa di Coppa di sci che come ogni anno si svolge sul ghiacciaio Rettenbach di Soelden (Austria), sarà verosimilmente a porte chiuse. Lo spiega Fantaski che riprende la notizia diffusa dai m ...

I nerazzurri giocheranno la quinta finale della loro storia in questa competizione, la prima da quando la Coppa Uefa è diventata Europa League ... Champions un anno fa con la maglia del Tottenham, ...La prima tappa di Coppa di sci che come ogni anno si svolge sul ghiacciaio Rettenbach di Soelden (Austria), sarà verosimilmente a porte chiuse. Lo spiega Fantaski che riprende la notizia diffusa dai m ...