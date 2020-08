Psg-Bayern, sarà Daniele Orsato l’arbitro della finale di Champions League (Di giovedì 20 agosto 2020) C’è un pezzo di Italia nella finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco in programma domenica sera al Da Luz di Lisbona. Ad arbitrare la finale sarà proprio l’italiano Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini. Il quarto uomo sarà il romeno Hategan. Al VAR Irrati e AVAR Guida. Psg-Bayern Monaco: Daniele Orsato (Italia) Assistenti: Lorenzo Manganelli , Alessandro Giallatini (entrambi italiani) 4 ° ufficiale: Ovidiu Hațegan (Romania) VAR: Massimiliano Irrati (Italia) Assistente VAR: Marco Guida (Italia) Fuorigioco VAR: Roberto Diaz Pérez del Palomar (Spagna) Supporto VAR: Alejandro Hernández Hernández ... Leggi su alfredopedulla

