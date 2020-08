Psg-Bayern, prima finale per i francesi: il Borussia Dortmund l’ultima a vincere all’esordio (Di giovedì 20 agosto 2020) Non solo Europa League con Siviglia-Inter. Anche la Champions League è arrivata all’ultimo atto e domenica 23 agosto alle 21,00 presso il Da Luz di Lisbona si gioca PSG-Bayern Monaco: sono otto i precedenti tra le due squadre tutti disputati nella fase a gironi del torneo (cinque successi per la formazione di Tuchel e tre per i biancorossi incluso l’ultimo trionfo ottenuto il 5 dicembre 2017 all’Allianz Arena per 3-1). Il PSG ha raggiunto la sua prima finale di Champions League portando così a 41 il numero di squadre che si qualificano all’ultima fase della competizione. Gli ultimi sei team alla loro prima apparizione in finale hanno tutti perso, l’ultimo ad aver trionfato alla prima occasione fu il Borussia ... Leggi su sportface

