PSG-Bayern Monaco, Thiago Silva: “Un sogno raggiungere la finale. Rinnovo? Discuterò con il club” (Di giovedì 20 agosto 2020) Thiago Silva e i dubbi sul suo futuro.Nonostante le voci relative al suo addio e le tante critiche ricevute durante il corso dell'anno, Thiago Silva ha continuato ad allenarsi e giocare con la massima serietà e professionalità, rappresentando uno dei pilastri del PSG che battendo il Lipsia è riuscito ad arrivare in finale di Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco.PSG, Rothen sull’addio di Thiago Silva: “Ha preso troppi schiaffi, ha limiti a livello mentale”Il difensore brasiliano ha dimostrato di essere un vero e proprio capitano sul campo, guidando alla perfezione la linea difensiva parigina e proteggendo alla perfezione la porta di Keylor Navas, il ... Leggi su mediagol

Parlerà anche italiano la finale della Champions 2020 fra Paris SG e Bayern Monaco in programma domenica al Da Luz di Lisbona. Infatti l'Uefa ha designato come arbitro Daniele Orsato, che potrà contar ...In serata è arrivata una clamorosa indiscrezione da Barcellona riguardo a Lionel Messi: l’argentino valuta l’addio, Inter alla porta. La pesante sconfitta per 8-2 subita contro il Bayern Monaco ha sco ...