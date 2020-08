Psg Bayern Monaco, Orsato arbitrerà la finale di Champions League (Di giovedì 20 agosto 2020) Orsato arbitrerà la finale di Champions League Psg Bayern Monaco Sarà Daniele Orsato a dirigere la finale di Champions League Psg-Bayern Monaco, in programma domenica sera. L’arbitro italiano sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini. Quarto uomo Hategan. Al VAR ci saranno Irrati e Guida. Arbitro: Daniele Orsato (Italia) Assistenti: Lorenzo Manganelli , Alessandro Giallatini (entrambi italiani) 4 ° ufficiale: Ovidiu Hațegan (Romania) VAR: Massimiliano Irrati (Italia) Assistente VAR: Marco Guida (Italia) Fuorigioco VAR: Roberto Diaz Pérez del Palomar (Spagna) Supporto VAR: ... Leggi su calcionews24

