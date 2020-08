PS5 si mostra nel primo spot commerciale! Grandi novità a breve? (Di giovedì 20 agosto 2020) AGGIORNAMENTO: dopo il leak trapelato su Twitter, ora è proprio il blog italiano di PlayStation a pubblicare il primo spot commerciale esteso che elogia non solo il feedback aptico del controller PS5, ma anche l'incredibile sensazione dell'audio. Di seguito potete dare uno sguardo allo spot nella sua interezza.Nella giornata di oggi è comparso un primo spot commerciale di PlayStation 5, forse alludendo a ulteriori annunci in arrivo a breve. Il nuovo spot che è stato condiviso da PlayStation Ungheria, non mostra niente di nuovo, ma il fatto che comunque sia pronto per essere condiviso in TV potrebbe suggerire forse l'apertura dei preordini o un annuncio del prezzo.Il precedente State of Play, pur non incentrato sui giochi first-party ... Leggi su eurogamer

Un noto designer brasiliano, Paulo Manso, ha appena condiviso sul web quello che è il suo concept relativo all'ipotetica UI di PlayStation 5. Questo video concept che mostra l'interfaccia utente di Pl ...

