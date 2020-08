Prosegue impennata contagi: +845. Mai così dal lockdown (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA, 20 AGO - Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

