Prima giornata Premier League 2020-21: derby londinese per l’Arsenal (Di giovedì 20 agosto 2020) Prima giornata Premier League 2020-21: derby londinese per l’Arsenal, il Tottenham di Mourinho sfiderà l’Everton di Ancelotti Sono stati sorteggiati i calendari di Premier League per la nuova stagione. Il Liverpool campione in carica sfiderà la neo promossa Leeds, mentre Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa non si giocheranno perché le due squadre sono state impegnate in Europa. Ecco il calendario completo con tutta la Prima giornata: Sabato 12 settembre Crystal Palace-Southampton Fulham-Arsenal Liverpool-Leeds Tottenham-Everton WBA-Leicester West Ham-Newcastle Lunedì 14 settembre Brighton-Chelsea Sheffield United-Wolverhampton Leggi su ... Leggi su calcionews24

