Previsioni Meteo: violenti temporali al Nord Italia domenica 23, ma al Sud resterà ancora molto caldo (Di giovedì 20 agosto 2020) Previsioni Meteo – Va delineandosi una decisa svolta del tempo nel corso del fine settimana prossimo. Intanto, però, fino a sabato 22 cambierebbe poco o nulla rispetto a condizioni dichiaratamente anticicloniche già da queste ore e, anzi, in progressivo rafforzamento tra venerdì e sabato. Termicamente, addirittura, la giornata di sabato potrebbe essere quella più infuocata di tutta la serie settimanale, con valori che, in prossimità delle aree pianeggianti centro-meridionali potrebbero frequentemente raggiungere +34/+35/+37°C, ma punte verso i +38/+39°C o persino +40°C, in particolare sulla Sardegna. Semmai, già nel corso di sabato, soprattutto nelle ore pomeridiane, potrebbero arrivare primi impulsi temporaleschi sulle Alpi più settentrionali e verso anche le Dolomiti, ... Leggi su meteoweb.eu

