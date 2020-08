Previsioni Meteo: nuova ondata di gran caldo africano fino al Weekend. Sarà l’ultima della stagione? (Di giovedì 20 agosto 2020) Previsioni Meteo – Inizierà da oggi un progressivo, nuovo aumento dei valori termici un po’ su tutto il paese con apice del caldo nella giornata di sabato 22 e ancora in quella di domenica 23 su diverse aree centro meridionali. Si tratterà di un ennesimo promontorio di alta pressione sub-tropicale alla volta del Mediterraneo centrale e dell’Italia con in seno un’onda calda proveniente direttamente dai settori sahariani più settentrionali marocchini e algerini. 2-3 giorni,quindi, di caldo importante su tutta la penisola con valori massimi che potranno attestarsi diffusamente tra +34 e +37 °C, ma punte frequenti, soprattutto sulle aree pianeggianti e interne dei settori centro-meridionali, fino a +38/+39°C, se non qualcuna ... Leggi su meteoweb.eu

