Previsioni Meteo della Sera di Giovedì 20 Agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 20 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 20 Agosto 2020 In Serata variabilità sparsa su Piemonte e Valle d’Aosta ma senza fenomeni, cieli in prevalenza sereni altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi. Il Meteo … Leggi su periodicodaily

Chicomesol : RT @LucaVettraino: Meteo, le previsioni: ancora caldo africano. Poi cambia tutto - LucaVettraino : Meteo, le previsioni: ancora caldo africano. Poi cambia tutto - LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam - laquilablog : Meteo Abruzzo, previsioni per il 21 agosto #MeteoLAquila #previsioni #stefanobernardi - NewSicilia : ??????????? - Ecco le #Previsionimeteo per la #Sicilia di domani, venerdì #21agosto. #Meteo #Previsioni #Newsicilia -