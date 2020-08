Presidenziali Usa, Kamala e tutte le altre donne della convention democratica (Di giovedì 20 agosto 2020) Cento anni fa le donne hanno votato per la prima volta negli Stati Uniti e la convention democratica, in larga parte femminile, non ha perso occasione per ricordarlo. Ultima la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris che ha ricordato però anche come quel diritto le donne afroamericane come lo hanno ottenuto molto dopo. Leggi su vanityfair

