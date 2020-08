Presentate le nuove maglie del Napoli per la stagione 2020/21: #LeteOut in tendenza su Twitter (Di giovedì 20 agosto 2020) Non hanno molto gradito i tifosi del Napoli le nuove maglie della squadra partenopea per la stagione 2020/21 Lo sponsor tecnico è ancora kappa, gli sponsor sul petto della compagine azzurra sono Lete e MSC. Proprio la Lete è stata presa di mira sui social, con l’hashtag #LeteOut in tendenza su Twitter. Per quale motivo? … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

UgoBaroni : RT @SkySport: Hellas Verona, presentate le nuove maglie 2020-2021 - TAQB : RT @Tersite66: CAGLIARI PRESENTATE LE NUOVE MAGLIE DEL CAGLIARI CALCIO. TU, SÌ TU... EHIA.. TUI CHI CASTIASA... VOTA IL SONDAGGIONE DI BI… - SkySport : Hellas Verona, presentate le nuove maglie 2020-2021 - sportli26181512 : Hellas Verona, presentate le nuove maglie 2020-2021: Tradizione e continuità nelle nuove divise del Verona, casacch… - ss79rm80 : RT @Tersite66: CAGLIARI PRESENTATE LE NUOVE MAGLIE DEL CAGLIARI CALCIO. TU, SÌ TU... EHIA.. TUI CHI CASTIASA... VOTA IL SONDAGGIONE DI BI… -

Ultime Notizie dalla rete : Presentate nuove Hellas Verona, presentate le nuove maglie 2020-2021 Sky Sport The Rock e la moglie Lauren, auguri sui social per l'anniversario: preparate i fazzoletti!

Dwayne 'The Rock' Johnson e la moglie Lauren Hashian hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio con i propri followers sul social network Instagram, e per l'occasione hanno pubblicato ...

Doccia fredda all’ex Jp Industries: ora è sul baratro dei licenziamenti

FABRIANO - Licenziamenti in vista per i dipendenti di Indelfab (l’ex Jp Industries), che di recente era stata messa in liquidazione. Non sarà un fulmine a ciel sereno, ma poco ci manca, se si consider ...

Dwayne 'The Rock' Johnson e la moglie Lauren Hashian hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio con i propri followers sul social network Instagram, e per l'occasione hanno pubblicato ...FABRIANO - Licenziamenti in vista per i dipendenti di Indelfab (l’ex Jp Industries), che di recente era stata messa in liquidazione. Non sarà un fulmine a ciel sereno, ma poco ci manca, se si consider ...