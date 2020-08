Pres. Lille annuncia: "Gabriel andrà al Napoli o all'Arsenal, entro domani la scelta definitiva!" (Di giovedì 20 agosto 2020) Ha sfogliato la margherita, Gabriel Magalhaes, e ora restano due squadre dove poter andare. Una è il Napoli, l'altra l'Arsenal. Leggi su tuttonapoli

Gerard Lopez, presidente del Lille, ufficializza in un'intervista alla BBC la cessione di Gabriel, ormai prossimo all'addio e molto vicino al Napoli Gerard Lopez, presidente del Lille, ufficializza in ...Futuro? Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e una volta ricevuta l'offerta giusta la scelta è sua, come abbiamo fatto per Pépé e Osimhen. Ora ...