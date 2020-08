Premier League, sorteggiato il calendario: si parte il 12 settembre (Di giovedì 20 agosto 2020) Il sito ufficiale della Premier League, ha reso noto il calendario della stagione 2020/2021. Si parte il 122 settembre, chiusura fissata per il 23 maggio a ridosso degli Europei. La prima giornata ed è subito big match tra Mourinho e Ancelotti. Spazio anche a Liverpool-Leeds: i neo-promossi di Bielsa affronteranno i campioni in carica guidati da Klopp. Rinviato invece l’esordio di Manchester City e Manchester United visto il lungo cammino affrontato in Europa. In dettaglio la prima giornata: Sabato 12 settembre Crystal Palace-Southampton Fulham-Arsenal Liverpool-Leeds Tottenham-Everton WBA-Leicester West Ham-Newcastle Lunedì 14 settembre Brighton-Chelsea Sheffield United-Wolverhampton Sabato 19 settembre Arsenal v West Ham Aston ... Leggi su alfredopedulla

