Premier Giuseppe Conte, la borsa della compagna Olivia Paladino non è extra lusso: ecco quanto costa [FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Olivia Paladino ha comprato una borsa da 80 mila euro? A quanto pare la borsa messa in mostra dalla first lady Olivia Paladino assieme al compagno, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non è affatto un accessorio griffato. L’accessorio in questione non è nemmeno una sua imitazione, ma è una borsa che non fa parte di una da collezione. Di conseguenza non sono stati sborsati ben ottanta mila euro per acquistarla, bensì una cifra molto più bassa ed economica. Si tratta di un accessorio comprato in un negozio di San Felice Circeo che ha un valore pari a circa 140 euro. (Continua dopo la FOTO) borsa di Olivia ... Leggi su kontrokultura

