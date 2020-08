Pozzuoli, dipendete del comune positivo al virus: chiusi gli uffici (Di giovedì 20 agosto 2020) Pozzuoli. Dipendente comunale positivo al covid: chiuso l’ufficio della Fiscalità Locale. L’annuncio arriva dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. Nuovo contagio a Pozzuoli “In via precauzionale dobbiamo chiudere per quindici giorni l’ufficio della Fiscalità Locale di via Campana, dove un nostro dipendente è risultato positivo al covid. Così come era già successo il 3 agosto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

