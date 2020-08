Pozzuoli, covid: dipendente comunale positivo. Ufficio chiuso per 15 giorni (Di giovedì 20 agosto 2020) “In via precauzionale dobbiamo chiudere per quindici giorni l’Ufficio della Fiscalità locale di via Campana, dove un nostro dipendente è risultato positivo al covid”. Lo ha annunciato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia a seguito del caso positivo riscontrato nell’Ufficio comunale. Il sindaco ha anche spiegato che la chiusura è necessaria in attesa di ricostruire il “link epidemiologico dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dei locali”. L'articolo Pozzuoli, covid: dipendente comunale positivo. Ufficio chiuso per 15 giorni proviene ... Leggi su ildenaro

