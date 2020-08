Potenza, giudizio immediato per l’ex capo della procura di Taranto Capristo. Libero dopo patteggiamento agente che gli faceva da autista (Di giovedì 20 agosto 2020) Arrestato il 19 maggio scorso sarà già processato Carlo Maria Capristo, ex procuratore capo di Taranto. Si svolgerà il prossimo 12 ottobre, davanti al Tribunale di Potenza, la prima udienza del processo contro l’alto magistrato e gli imprenditori baresi Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, accusati di tentata concussione ai danni di due sostituti procuratori, in un’inchiesta per perseguire penalmente, “senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e di diritto”, una persona che gli imprenditori avevano “infondatamente denunciato per usura in loro danno”. Cercarono, secondo i pm di Potenza, di convincere un giovane magistrato della procura di Trani a chiudere le indagini per ... Leggi su ilfattoquotidiano

