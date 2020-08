Positivi Serie A, si allunga la lista di chi ha contratto il coronavirus: nuova stagione a rischio? (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono giorni molto delicati quelli che stiamo vivendo, con la curva dei contagi da Covid-19 che sta pericolosamente salendo di nuovo. E i Positivi della Serie A chiaramente vanno a contribuire all'incremento del numero in questione. Nella giornata di ieri diversi sono stati gli atleti che hanno fatto i conti con la Positività riscontrata ai controlli. Da Mirante della Roma (assieme anche a due giovani della primavera) fino a Ceppitelli, Cerri e Bradaric del Cagliari, tutti asintomatici. Un campanello d'allarme bello intenso quello che suona, e che coinvolgerebbe in sostanza la movida della Costa Smeralda. Un numero considerevole di casi sarebbe infatti stato riscontrato proprio in quelle zone. E la risposta da parte del governo si è palesata con la chiusura dei locali notturni in cui evidentemente risultava assai ... Leggi su optimagazine

