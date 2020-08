Pontina, scontro tra camion e auto in direzione Roma: ci sono feriti (Di giovedì 20 agosto 2020) Ennesimo incidente sulla SS 148 Pontina. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 20 agosto, intorno alle ore 12:30 nel territorio comunale di Pomezia, in zona Cinque Poderi, in direzione Roma. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante e un’automobile. A seguito dell’urto sono rimaste ferite due persone, sembrerebbe in maniera non grave, che sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ambulanza al pronto soccorso della clinica S. Anna di Pomezia. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Aprilia per i rilievi e la gestione del traffico. Al momento si registrano code per più di due chilometri: le code partono dallo svincolo di via Laurentina in direzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

