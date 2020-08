Ponte Santa Trinita, installati nuovi dissuasori per impedire la discesa sulla pigne (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Ponte Santa Trinita si fa bello con la nuova illuminazione / FOTO 4 January 2020 Ponte Santa Trinita: picnic sulle pigne 'bandite' 23 July 2019 Sono stati installati i nuovi dissuasori e cartelli ... Leggi su firenzetoday

borghi_claudio : 6) Piazza Duomo Firenze 7) Mura Lucca 8) Pitigliano 9) Basilica S. Francesco Arezzo 10) Santa Maria Novella Firenze… - kappaTI : Ponte Santa Trinita, installati nuovi dissuasori per impedire la discesa sulle pigne #Firenze - Massimilianosg3 : RT @055firenze: #Firenze, nuovi dissuasori e cartelli di pericolo su Ponte Santa Trinita - comunefi : RT @055firenze: #Firenze, nuovi dissuasori e cartelli di pericolo su Ponte Santa Trinita - comunefi : RT @rep_firenze: Firenze, nuovi dissuasori su ponte Santa Trinita [aggiornamento delle 17:29] -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Santa

La Repubblica Firenze.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non era una cena organizzata da Fratelli d’Italia e non era una cena di celebrazione della marcia su Roma”. A San Benedetto del Tronto per assistere allo spettacolo dei par ...PRATO. Un’altra immagine della Prato che fu in arrivo in regalo per i lettori de Il Tirreno. Domani, 21 agosto, toccherà alla numero 8, quella con le biciclette intorno alla fontana del Bacchino, ment ...