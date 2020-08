Pomigliano, Italia Viva si smarca e appoggia il candidato di Forza Italia (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – E’ già tutti contro tutti a Pomigliano d’Arco: l’accordo tra i partiti della coalizione giallorossa per le prossime elezioni comunali la nella città del ministro degli Esteri è già in bilico. L’intesa era stata trovata sul nome di Gianluca Del Mastro. Ma c’è il primo strappo: “A Pomigliano Italia Viva sosterrà Elvira Romano con altre liste civiche, sfidando il candidato Pd-M5S Del Mastro. Da parte nostra è una sfida prima di tutto amministrativa, visto che Elvira Romano rappresenta un’amministrazione che ha lavorato bene, ma è diventata anche una sfida politica considerato che Pd e M5s hanno scelto questo ... Leggi su anteprima24

