Pomezia, rientro a scuola in piena sicurezza: lavori di adeguamento del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (Di giovedì 20 agosto 2020) Proseguono gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l’avvio del nuovo anno scolastico. Intervento di adeguamento degli spazi del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) – via Singen e conseguente recupero di aule didattiche presso la sede della scuola secondaria di primo grado “Marone” di via della Tecnica Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria: • tramezzatura come da planimetria di progetto dell’aula “ex mensa” del Plesso di via Singen. In questo modo verranno realizzati: o un ufficio con sportello esterno che sarà utilizzato dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Il CPIA si occupa della formazione degli adulti – rileva l’Assessore Federica Castagnacci – ed è dislocato in due sedi: presso la scuola Marone a via della Tecnica e presso via Singen. Gli interventi ...

