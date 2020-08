Plinio Fernando oggi, che fine ha fatto l’attore di Mariangela Fantozzi: età, altezza, peso, origini (Di giovedì 20 agosto 2020) La mitica Mariangela Fantozzi, la figlia imbranata e poco avvenente del ragionier Ugo Fantozzi, era interpretata da Plinio Fernando. Stiamo parlando non solo di un attore ma, principalmente, di uno scultore di grande talento e che ha dimostrato altrettanta autoironia prestandosi a vestire i panni del personaggio creato da Paolo Villaggio. Il pubblico italiano si era affezionato a quel buffo ruolo cinematografico e in molti si chiedono che fine abbia fatto il caratterista. “Se è stato un grande onore lavorare con lui? Certo, lo ricorderò con piacere. Fare film con lui è stata una parte della mia vita. Interpretavo la figlia di Fantozzi ma mi piacciono le belle donne. Quando ho saputo che dovevo interpretare la ... Leggi su tuttivip

Fantozzi alla riscossa in onda su Rete 4 oggi, 16 agosto, dalle 19:35. Nel cast Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Plinio Fernando, Anna Mazzamauro, Luigi Petrucci Fantozzi alla riscossa va ...Superfantozzi in onda su Rete 4 oggi, 15 agosto, dalle 19:35. Nel cast Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Gigi Reder, Plinio Fernando, Luc Merenda, Eva Lena e Jimmy il fenomeno. Superfantozzi va in onda su ...