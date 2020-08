Playoff Serie B, Spezia-Frosinone 0-1: trionfo Italiano, liguri per la prima volta in Serie A (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo Spezia perde ma riesce comunque a ritornare in Serie A.Sul campo dello stadio Picco è andata in scena la sfida tra lo Spezia e il Frosinone, che si sono affrontati in occasione del ritorno della finale dei Playoff. I liguri erano forti del risultato dell'andata, una vittoria per 1 a 0 che aveva permesso loro di ottenere un grande vantaggio in vista della gara odierna. Molto più complessa, d'altra parte, la situazione dei ciociari, che per ribaltare il risultato avevano bisogno di due reti considerato il miglior piazzamento dei bianchi nel corso della regular season.Partono benissimo gli ospiti che al minuto 12 creano l'occasione più importante della gara: sugli sviluppi di una rimessa ... Leggi su mediagol

