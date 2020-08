Playoff NBA – Miami scappa sul 2-0, Indiana sconfitta 100-109: Robinson decisivo (Di giovedì 20 agosto 2020) Miami compie un altro passo importante nella serie contro Indiana, centrando il secondo successo consecutivo e portandosi sul momentaneo 2-0. Pool/Getty ImagesGli Heat sfruttano il tiro da tre punti per centrare il bersaglio grosso, tirando con il 51% di realizzazione dalla lunga distanza, piazzando un ottimo 18/35. Dopo un primo quarto equilibrato, Miami prende in mano le redini del gioco prima dell’intervallo, aumentando piano piano il proprio vantaggio. Nel finale i Pacers provano a risalire, ma gli Heat gestiscono la situazione e conducono in porto la vittoria, sfruttando anche l’ottima serata di Duncan Robinson che mette a referto 24 punti.L'articolo Playoff NBA – Miami scappa sul 2-0, Indiana sconfitta ... Leggi su sportfair

