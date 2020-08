Playoff NBA – Leonard non basta ai Clippers, Boston avanti nella serie 2-0 (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua lo spettacolo dei Playoff NBA: tre le partite andate in scena nella notte italiana. Sorridono gli Utah Jazz, che hanno avuto la meglio sui Denver Nuggets per 105-124, portando così in parità la serie. Ottima prestazione di Mitchell, a referto con 30 punti, mentre i Nuggets non è bastato un buon Jokic, a referto con 28 punti e 11 rimbalzi. Niente da fare per i Philadelphia 76ers, che sono stati sconfitti ancora una volta dai Boston Celtics, trascinati al successo dai 33 punti di Tatum. Embiid non è bastato alla squadra di Philadelphia, con i suoi 34 punti e 10 rimbalzi. Il match è terminato col punteggio di 128-101. Infine i Dallas Mavericks portano la serie in parità grazie al successo conquistato contro i Los ... Leggi su sportfair

