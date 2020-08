Piero Chiambretti a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo (Di giovedì 20 agosto 2020) Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 10 post, decennio per decennio, andremo a scegliere la canzone preferita dei nostri lettori, per poi mettere in gara le dieci prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.Abbiamo chiesto ad uno dei conduttori di Sanremo, Piero Chiambretti, di raccontarci quale è stata l'edizione a cui più è legato. La risposta che ci ha dato il nuovo conduttore di Tiki Taka è stata quella del 1997, che lo ... Leggi su blogo

