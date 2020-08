Piantagione di marijuana vicino alla ferrovia, 49enne denunciato dalla Polizia (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una Piantagione di marijuana è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia di Stato a Cellole, in un terreno demaniale adiacente alla linea ferroviaria Napoli-Roma. Un 49enne è stato denunciato perché sorpreso mentre tentava di tagliare con un machete una pianta; in totale i poliziotti del Commissariato di Sessa Aurunca hanno sequestrato sei piante che in qualche settimana sarebbero state pronte per la raccolta e il confezionamento delle dosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

