Petagna positivo al Covid, il calciatore sui social: “Grazie a tutti, sto bene” [FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Poco fa è stata annunciata la sua positività al Coronavirus, risultando così in due giorni il quinto calciatore di Serie A contagiato. Ma Andrea Petagna è asintomatico e dovrà solo rispettare il normale periodo di isolamento in attesa di poter tornare ad allenarsi. “Grazie a tutti per i messaggi – ha scritto in una Instagram Story sul suo profilo personale – Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto”. L'articolo Petagna positivo al Covid, il calciatore sui social: ... Leggi su calcioweb.eu

