Perugia, Comotto è il nuovo direttore generale (Di giovedì 20 agosto 2020) Perugia - Dopo il triplice addio a Oddo, Goretti e Pizzimenti, il Perugia comincia a rinnovare la catena di comando per il prossimo campionato di serie C nominando Gianluca Comotto come nuovo ... Leggi su corrieredellosport

clikservernet : Ufficiale: Perugia, Comotto nuovo direttore generale - Noovyis : (Ufficiale: Perugia, Comotto nuovo direttore generale) Playhitmusic - - sportli26181512 : Perugia, Comotto è il nuovo direttore generale: L'ex difensore ha firmato un contratto fino al 2021 con rinnovo aut… - marinabeccuti : Ufficiale, Perugia: il nuovo direttore generale è Gianluca Comotto - Torinogranatait : Ufficiale, Perugia: il nuovo direttore generale è Gianluca Comotto -