“Perché non è stato trovato prima”. Gioele Mondello, il comandante dei vigili del fuoco: “Dipende dai livelli” (Di giovedì 20 agosto 2020) Si chiama Pino Dibello ed è il carabiniere in pensione che ha lanciato la segnalazione agli investigatori e ad aver visto per primo i resti: “L’ho sentito fin dalla mattina, è stata come un’indicazione del Signore per me, sono andato diretto in un punto dove altri non erano arrivati. Non conosco la famiglia Mondello, sono qui da volontario, ho anch’io dei figli”. Il signor Pino è di Capo d’Orlando, ha 55 anni, e ha risposto all’appello del padre di Gioele, Daniele Mondello, che aveva chiesto aiuto nelle ricerche a tutti quanti volessero dare una mano. Come riporta Messina Today, Dibello conosce bene la zona perché va a caccia di funghi nei boschi di Caronia. Dopo il ritrovamento ha avuto un malore. Come tutti sappiamo si tratta di una storia che si conclude nel ... Leggi su caffeinamagazine

