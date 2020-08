“Perché è uscita dall’autostrada”. Viviana Parisi e Gioele, gli inquirenti ricostruiscono il percorso prima della tragedia (Di giovedì 20 agosto 2020) Il giorno dopo il ritrovamento dei resti del piccolo Gioele Mondello, la sicurezza del quale la potrà dare solo l’esame del dna, continuano le indagini. “Tutte le ipotesi sono aperte – ha spiegato il procure di Patti Angelo Cavallo -. O una morte contestuale o una morte in momenti separati, dobbiamo verificarlo. Le emergenze più importanti arriveranno dagli accertamenti medico-legali”. I resti del piccolo, ha aggiunto Cavallo, “sono stati trascinati in più punti dagli animali selvatici. Noi riteniamo che ci sia stato un intervento quantomeno successivo degli animali”. “Questo è sicuro – ha spiegato -, quell’effetto di dispersione è sicuramente frutto di un intervento di animali o in un momento successivo o al momento dei fatti”. Quello che è certa la condizione clinica ... Leggi su caffeinamagazine

