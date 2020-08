Perché l'incredibile appoggio di Trump a QAnon è una notizia che interessa anche in Italia (Di giovedì 20 agosto 2020) Alla domanda di una giornalista Trump ha ringraziato i seguaci del movimento complottista QAnon In conferenza stampa una reporter ha chiesto a Donald Trump se davvero stesse combattendo una guerra segreta per salvare il mondo da una setta occulta di pedofili e cannibali, ossia una delle teorie alla base del movimento complottista QAnon. "Non sono a conoscenza di tutti i dettagli. Ma, comunque, … Leggi su it.mashable

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Perché l'incredibile Software contabilit : cos' e perch ogni azienda dovrebbe averne uno Valle Sabbia News "Scusa Benito" prima di servire clienti neri al ristorante: scatta la denuncia | La titolare: "Un equivoco"

Stava prendendo le ordinazioni nel ristorante dove lavora, a Rimini, da una famiglia di origini senegalesi, riunita per festeggiare con una pizza il compleanno (due anni) di una bimba. Ma allontanando ...

Non mangiare l’uva prima di dormire, ecco perchè

L’uva è un frutto delizioso, tipico della stagione autunnale ma che si trova sugli scaffali dell’ortofrutta praticamente tutto l’anno: esiste in moltissime varietà, tutte molto belle a vedersi e altre ...

Stava prendendo le ordinazioni nel ristorante dove lavora, a Rimini, da una famiglia di origini senegalesi, riunita per festeggiare con una pizza il compleanno (due anni) di una bimba. Ma allontanando ...L’uva è un frutto delizioso, tipico della stagione autunnale ma che si trova sugli scaffali dell’ortofrutta praticamente tutto l’anno: esiste in moltissime varietà, tutte molto belle a vedersi e altre ...