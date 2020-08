Per 'Stranger Things' la fine è lontana: 'Il lockdown ci ha dato tempo di pensare a nuovi scenari' (Di giovedì 20 agosto 2020) Il livello di hype per 'Stranger Things 4' era già alle stelle a febbraio prima che arrivasse il Covid-19 a mettere sottosopra tutto il mondo. A quell'epoca era uscito il primo trailer che mostrava ... Leggi su tgcom24.mediaset

