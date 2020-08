Per il contraccettivo Bayer patteggia (Di giovedì 20 agosto 2020) Con 1,6 miliardi di dollari si risolvono il 90% delle 39'000 cause nei tribunali della California e della Pennsylvania Leggi su media.tio.ch

BottoDavide : @marilovesgr33n @DSantanche Alcune donne(io ne conosco una) utilizzano l’aborto come metodo contraccettivo,per fort… - Isotta93670079 : RT @MonEleonora: Quante ore di travaglio saranno state necessarie per permettere a questo tizio di rendersi così imbarazzante per il genere… - MonEleonora : Quante ore di travaglio saranno state necessarie per permettere a questo tizio di rendersi così imbarazzante per il… - stratfordsangel : @howyoudoinnx ecco, ottimo ?? tu quale prendi? io adesso la utilizzavo anche come contraccettivo, ma principalmente… - stopridingmyD : @rrache_ Lei non conosceva l'esistenza della coppetta, pensava fosse un contraccettivo e non usa tampax proprio per questo motivo. -

Ultime Notizie dalla rete : Per contraccettivo Per il contraccettivo Bayer patteggia - Ticinonline Ticinonline Bayer: paghera' 1,6 mld dlr per chiudere cause su contraccettivi Essure

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ago - Bayer ha raggiunto accordi per risolvere circa il 90% delle 39mila cause aperte negli Stati Uniti in merito al sistema di contraccezione Essure. In pa ...

Incinta anche se hai preso la pillola? Dipende dagli antibiotici

Gli antibiotici, specie quelli ad ampio spettro, potrebbero ridurre l’effetto dei contraccettivi orali come la pillola. Lo riporta online l’Ansa, citando uno studio che ha effettuato Robin Ferner dell ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ago - Bayer ha raggiunto accordi per risolvere circa il 90% delle 39mila cause aperte negli Stati Uniti in merito al sistema di contraccezione Essure. In pa ...Gli antibiotici, specie quelli ad ampio spettro, potrebbero ridurre l’effetto dei contraccettivi orali come la pillola. Lo riporta online l’Ansa, citando uno studio che ha effettuato Robin Ferner dell ...