Pensioni ultime notizie: pagamento anticipato settembre, il calendario (Di giovedì 20 agosto 2020) Pensioni ultime notizie: arriva la conferma ufficiale del pagamento anticipato degli assegni previdenziali per il mese di settembre. A comunicarlo l'Inps con una nota che redige il calendario completo dei ritiri, con le date e la ripartizione secondo l'ordine alfabetico. Come già avvenuto a partire dal mese di aprile, si conferma dunque il ritiro scaglionato degli importi da parte dei pensionati, in anticipo rispetto alle date ordinarie. Questo mese si inizierà da mercoledì 26 agosto e si terminerà lunedì 1° settembre.

