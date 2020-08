Pelosi: 'Trump disprezza donne e lavoratori'. Kamala accetta la nomination (Di giovedì 20 agosto 2020) "Come speaker della Camera, ho visto di persona il disprezzo di Donald Trump per i fatti, per le famiglie di lavoratori e per le donne in particolare, un disprezzo scritto nelle sue politiche verso la ... Leggi su globalist

Quasi tutta la serata di ieri è ruotata attorno all’anniversario dell’approvazione del XIX emendamento (quello che riconosce il diritto di voto alle donne) e delle figure femminili più importanti del ...

Nel suo discorso di accettazione della nomination Harris ha dedicato diversi passaggi ai diritti delle donne, al rivale Donald Trump, “ha fallito, meritiamo di più”, ha detto. Parole anche per il cand ...

