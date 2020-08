PD, Michelangelo Ciarcia vince il derby, escluso Livio Petitto (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ Michelangelo Ciarcia il secondo candidato nella lista del Partito Democratico alle prossime Elezioni Regionali. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la fumata bianca per la candidatura del numero uno di Alto Calore sotto il simbolo del Nazareno. Il confronto si è avuto nel pomeriggio con il governatore vincenzo De Luca che ha fatto tappa a Morra De Sanctis. Scalzato dunque l’ex presidente del consiglio Comunale, Livio Petitto. La lista va a completarsi con la quota rosa: ecco Antonella Meninno, presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Alpi – Le ultime nuove che arrivano da Roma danno per certa la candidatura di Michelangelo Ciarcia per il Pd alle Regionali. Il Presidente dell’Alto Calore, dunque, avrebbe vinto il “derby” interno co ...Ci sono, poi, i nodi da sciogliere, in primis quello del Partito Democratico che non riesce a decidere se tenere fuori, in Irpinia, il presidente dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia, di area Dem, o ...