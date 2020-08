Patrizia De Blanck vuota il sacco in diretta: “Sono una traditrice seriale…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Patrizia De Blanck ammette di essere una traditrice seriale Nella puntata de La vita in diretta estate andata in onda martedì, i padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi hanno voluto affrontare una tematica molto importante e nello stesso tempo delicata, ovvero il tradimento. A quanto pare, stando ad una nuova sentenza della cassazione, non tutti i tradimenti che vengo no fatti all’interno di un matrimonio, potrebbero essere risarciti. A spiegare la situazione ci ha pensato un legale matrimonialista che ere in collegamento, mentre nello studio romano era presente Patrizia De Blanck. Quest’ultima è una contessa che a settembre partecipare al Grande Fratello Vip 5. La stessa nobile ha confessato: “Sono una traditrice seriale. Io lo ... Leggi su kontrokultura

TRASHPERSON18 : @Chicca_colors Se il pubblico mi fa fuori Patrizia De Blanck dopo due tre settimane smetto di guardare - iltritapieghe : RT @adrianobusolin: #SAILCAZZOCHECEFREGA ! #GFVIP Grande Fratello Vip 5, #Signorini sforna i nomi del cast: chi entra nella Casa https://t.… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: #SAILCAZZOCHECEFREGA ! #GFVIP Grande Fratello Vip 5, #Signorini sforna i nomi del cast: chi entra nella Casa https://t.… - adrianobusolin : #SAILCAZZOCHECEFREGA ! #GFVIP Grande Fratello Vip 5, #Signorini sforna i nomi del cast: chi entra nella Casa - zazoomblog : Patrizia De Blanck rivelazione shock: “Sono una traditrice seriale” - #Patrizia #Blanck #rivelazione #shock:… -