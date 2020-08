Passaggio segreto nella villa di lusso, arrestata la sorella del boss Zagaria (Di giovedì 20 agosto 2020) Nonostante fosse agli arresti domiciliari con il divieto di incontrare estranei aveva fatto realizzare nella lussuosa villa di Boville Ernica, tra le colline della Ciociaria, un Passaggio che poteva essere utilizzato come via di fuga o di ingresso nascosto per eventuali visite. L'escamotage studiato da Elvira Zagaria, sorella del boss Michele Zagaria, è stato però scoperto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone che l'hanno arrestata. Gli investigatori hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Napoli su richiesta dalla Procura di Frosinone. La donna che era agli arresti ... Leggi su iltempo

andreapolelli : RT @RegioneVeneto: Un passaggio segreto per scoprire i tesori dell’Adige Tra la destra Adige e l’Adigetto a Badia Polesine (RO) c’è un nuov… - GianlucaBeccato : twi 3 di 3. Nuova Elettronica , riviste che avevo da circa 20 anni e altre da circa 30 anni . Il passaggio segreto… - GianlucaBeccato : Twitter 1 di 3 . Per tutti i miei simpatizzanti Americani e Italiani , HELLOO! , CIAOO! . Ho scoperto che sopra il… - patriziafloris6 : RT @Fabio64356227: Questa Svizzera, anche Fontana.... nn è che la lega ha un passaggio segreto per portare i soldi in Svizzera? Il Kazzaro… - ACoopspazio : RT @RegioneVeneto: Un passaggio segreto per scoprire i tesori dell’Adige Tra la destra Adige e l’Adigetto a Badia Polesine (RO) c’è un nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Passaggio segreto Passaggio segreto nella villa di lusso, arrestata la sorella del boss Zagaria Il Tempo Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 22 agosto

Si avvicina sempre di più la fine di agosto e a settembre comincerà ufficialmente il nuovo palinsesto, quello autunnale delle reti televisive. Intanto, ecco cosa prevede la televisione per sabato 22 a ...

Passaggio segreto nella villa di lusso, arrestata la sorella del boss Zagaria

Nonostante fosse agli arresti domiciliari con il divieto di incontrare estranei aveva fatto realizzare nella lussuosa villa di Boville Ernica, tra le colline della Ciociaria, un passaggio che poteva e ...

Si avvicina sempre di più la fine di agosto e a settembre comincerà ufficialmente il nuovo palinsesto, quello autunnale delle reti televisive. Intanto, ecco cosa prevede la televisione per sabato 22 a ...Nonostante fosse agli arresti domiciliari con il divieto di incontrare estranei aveva fatto realizzare nella lussuosa villa di Boville Ernica, tra le colline della Ciociaria, un passaggio che poteva e ...