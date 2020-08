Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV (Di giovedì 20 agosto 2020) guida TV: la Diretta delle Partite di oggi di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco la guida alle Partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 Partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della ... Leggi su calcionews24

