Paola Iezzi su Instagram lascia senza fiato i fan: a 46 anni in forma smagliante (Di giovedì 20 agosto 2020) Paola Iezzi ha oggi 46 anni, ma la cantautrice di origini milanesi ha un fisico da far invidia anche alle giovanissime. In questo scatto, in cui la Iezzi si mostra in costume, la vediamo nel pieno della forma e bellissima anche senza bisogno di trucco. View this post on Instagram 🌊⛱ ThE BeAcH, MoN AmOuR⛱🌊 … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

MrFurgi : Totalmente ipnotizzato dall’ultima canzone di Paola Iezzi con questo uomo misterioso che le manda un cuore blu in c… - Luca_zone : Vado a dormire sapendo di vedere Paola iezzi (??) Gaia gozzi e Aiello questo sabato a Riccione alla finale di (Radio)Deejay on stage - odiarciinsieme : Io e @_palloncino_ abbiamo preso il palo per il 22 ?? Pensavamo ci fosse Ariete come terzo ospite e invece c'è Paola… - David_Anso : Quando Paola Iezzi ricondivide la Storia dove canti Festival con @XtinaLGN e @_micae SEI ARRIVATO ALL' APICE DEL TOP! - paolaiezzifclub : RT @endymion85: A Milano esiste già Largo Paola Iezzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Iezzi Paola e Chiara, che fine hanno fatto e come sono oggi: età, altezza, peso, fidanzato e marito, nuova vita TuttiVip Paola Iezzi moltiplica il suo Mon Amour che diventa EP: il video

Un videoclp diretto da Paolo Santambrogio e cinque versioni dello stesso brano per l'artista milanese : l'originale, l'acustica, la spagnola e due dance. Paola segna un altro passo importante e coragg ...

