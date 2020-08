Panchina Lecce, contatti avviati per Corini: c’è ottimismo tra le parti (Di giovedì 20 agosto 2020) Panchina Lecce, contatti avviati per Corini: c’è ottimismo tra le parti, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi Il Lecce vuole convincere assolutamente Eugenio Corini. Dopo la rescissione con Fabio Liverani, la società giallorossa sta cercando il nuovo allenatore per la prossima stagione di serie B. Al momento si procede con la massima cautela, ma c’è ottimismo tra le parti: le prossime ore potrebbero essere decisive per il passaggio del tecnico ex Brescia in Salento, ma al momento filtra ottimismo per l’eventuale firma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

