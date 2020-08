Palermo, ufficiale l’acquisto di Marconi: l’ex Monza è rosanero, il comunicato del club (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Palermo mette nero su bianco un altro acquisto in vista della prossima stagione di Serie C.Il club rosanero ha definito l'acquisto del difensore Ivan Marconi, nella scorsa stagione con il Monza di Christian Brocchi ha conquistato la promozione in Serie B. Il centrale classe '89 si è legato al Palermo per le prossime due stagioni, di seguito il comunicato ufficiale.Ivan Marconi è un nuovo calciatore del Palermo. Per il difensore, che arriva a titolo definitivo dal Monza, la società ha disposto un ingaggio biennale. A Ivan i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero. Leggi su mediagol

