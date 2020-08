Pagelle Spezia-Frosinone 0-1: voti e tabellino ritorno finale playoff Serie B 2019/2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Spezia-Frosinone 0-1, finale di ritorno playoff di Serie B 2019/2020 al Picco. La squadra di Italiano ottiene la prima, storica promozione in Serie A nonostante la sconfitta per 1-0 grazie al miglior piazzamento in classifica, criterio chiave in caso di parità di punteggio dopo 180′. Dopo un primo tempo senza emozioni e con il Frosinone leggermente più pericoloso in particolare dalla distanza, nella ripresa è proprio la squadra di Nesta a passare in vantaggio: Novakovich lancia col tacco Rohden che col destro batte Scuffet e firma l’1-0. L’ultima mezz’ora di gioco è un dominio del ... Leggi su sportface

infoitsport : PAGELLE Frosinone-Spezia 0-1: le pagelle dei canarini - CiociariaO : Le pagelle di #Frosinone - Spezia: difesa canarini non impeccabile - tuttofrosinone : PAGELLE Frosinone-Spezia 0-1: le pagelle dei canarini - Alessio_Porcu : Podio e contropodio. Le pagelle di Frosinone - Spezia 0-1 - GazzettadellaSp : Le pagelle: Spezia monumentale -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia Le pagelle dello Spezia - Bene Erlic e Gyasi TUTTO mercato WEB Le pagelle di Frosinone-Spezia: difesa canarini non impeccabile

Rodhen non si ripete. Novakovich lotta come un leone ma è isolato. Maiello deve fare gli straordinari ...

Playoff Serie B 2019-2020

Cambia edizione Regular Season Serie A2 Girone Blu 2018-2019 Serie B 2016-2017 Serie B 2017-2018 Serie B 2018-2019 Serie B 2019-2020 PlayOFF Serie B 2016-2017 PlayOFF Serie B 2017-2018 Playoff Serie B ...

Rodhen non si ripete. Novakovich lotta come un leone ma è isolato. Maiello deve fare gli straordinari ...Cambia edizione Regular Season Serie A2 Girone Blu 2018-2019 Serie B 2016-2017 Serie B 2017-2018 Serie B 2018-2019 Serie B 2019-2020 PlayOFF Serie B 2016-2017 PlayOFF Serie B 2017-2018 Playoff Serie B ...