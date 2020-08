Pagamento pensioni settembre anticipato: ecco il calendario delle date (Di giovedì 20 agosto 2020) Anche se lo avevamo previsto, per essere sicuri che anche per la pensione di settembre il Pagamento sarebbe stato anticipato era necessario attendere la comunicazione ufficiale dell’INPS. E proprio l’INPS, attraverso un messaggio diffuso da Adnkronos, fa sapere che si adegua al prolungamento dello stato di emergenza e provvederà al Pagamento della pensioni di settembre a partire dal 25 agosto. Pensione settembre Pagamento anticipato Per chi ha l’accredito su Conto BancoPosta, Libretto di risparmio postale o PostePay Evolution l’accredito avverrà il 25 agosto. Per chi ha accredito in banca sarà, invece, necessario attendere il 1 settembre per avere a disposizione ... Leggi su pensioniefisco

