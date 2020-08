Padova, bimba di 5 anni grave. Luca Zaia: “Per un’altra patologia, non per il Covid” (Di giovedì 20 agosto 2020) La bambina di 5 anni ricoverata da giorni in terapia intensiva all’ospedale di Padova ha un quadro clinico grave, “ma per un’altra patologia, non per il Covid”. La precisazione dopo giorni di dubbi e domande è arrivata dal presidente del Venento, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sulla situazione del virus. “La bimba è positiva – ha spiegata il governatore – ma la diagnosi differenziale è stata fatta, e non è in questa situazione per il coronaviirus. La patologia che l’ha portata in terapia intensiva è di tutt’altra origine, ci sono tre casi in Italia, ci ha riferito ... Leggi su ilfattoquotidiano

